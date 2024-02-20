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Черкас Петр Георгиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

?.12.1874

Дата смерти

14.03.1875

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1874

Отец: Черкас Георгий Дмитриевич

Мать: Черкас Кириакия Ставрильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
14.03.1875
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-132,зап.-10
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