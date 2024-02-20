Землянова (Землянов) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Климов (Землянова) София
Отец ребёнка: Землянов Иван
Рождение ребёнка
21.11.1924
Сын: Землянов Михаил
Отец ребёнка: Землянов Иван
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Землянов Иван