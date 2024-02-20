Землянова (Землянов) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянова (Землянов) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Климов (Землянова) София

Отец ребёнка: Землянов Иван

Рождение ребёнка
21.11.1924

Сын: Землянов Михаил

Отец ребёнка: Землянов Иван

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Землянов Иван

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