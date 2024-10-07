Панина (Перевозчикова-Романова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Перевозчикова-Романова) Александра Васильевна

Место рождения

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.05.1880

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880

Отец: Романов Василий Матвеевич

Мать: Романова Пелагея Акакиевна-Акинфьевна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 12.11.1900
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1901

Дочь: (Панина) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: (Панина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1906

Дочь: Волкова (Панина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1909

Сын: Захаров-Панин Прохор Иванович

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Рождение ребёнка
26.11.1911

Дочь: (Панина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1914

Сын: Панин Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1918

Дочь: (Панина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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