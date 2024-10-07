Панина (Перевозчикова-Романова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1880
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 12.11.1900
Бракосочетание
12.11.1900
Рождение ребёнка
21.11.1901
Дочь: (Панина) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: (Панина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Рождение ребёнка
18.09.1906
Дочь: Волкова (Панина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Рождение ребёнка
04.08.1909
Сын: Захаров-Панин Прохор Иванович
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Рождение ребёнка
26.11.1911
Дочь: (Панина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Рождение ребёнка
13.03.1914
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Рождение ребёнка
19.02.1918
Дочь: (Панина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров-Панин Иван Васильевич-Перфильевич
Смерть
После 16.02.1920