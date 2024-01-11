Пирогова (Удалова) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Удалова) Ираида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Удалов Александр

Мать: Удалова (Галкина) Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пирогов Александр

Рождение ребёнка
20.06.1933

Сын: Пирогов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Пирогов Александр

Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Пирогов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Пирогов Александр

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Пирогов Александр Александрович

Отец ребёнка: Пирогов Александр

Смерть
Неизвестно

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