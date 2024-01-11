Пирогова (Удалова) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Удалов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пирогов Александр
Рождение ребёнка
20.06.1933
Сын: Пирогов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Пирогов Александр
Рождение ребёнка
06.09.1938
Сын: Пирогов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Пирогов Александр
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Пирогов Александр Александрович
Отец ребёнка: Пирогов Александр
Смерть
Неизвестно