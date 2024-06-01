Козырев Петр Михайлович 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козырев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Мужской

Отец

Между 1814 и 1816 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Козырев Михайло / Михаил Яковлевич

Мать: Прасковья / Праскева Григорьевна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 1 год 20 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850

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