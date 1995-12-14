Бережной Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения09.04.1941
Дата смерти14.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1941
Рождение ребёнка
21.08.1964
Сын: Бережной Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Бережная Туранская Раиса Михайловна
Купянск, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережная Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бережная Туранская Раиса Михайловна
Смерть
14.12.1995
Здолбунов, Рівненська область