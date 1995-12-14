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Бережной Николай Иванович

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Место рождения

Двуречная, Харківська область

Дата рождения

09.04.1941

Дата смерти

14.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1941

Отец: Бережной Иван Михалович

Мать: Дорошенко Татьяна Ивановна

Двуречная, Харківська область
Рождение ребёнка
21.08.1964

Сын: Бережной Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Бережная Туранская Раиса Михайловна

Купянск, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережная Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Бережная Туранская Раиса Михайловна

Смерть
14.12.1995
Здолбунов, Рівненська область
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