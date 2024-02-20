(Барьяхтар) Мария Федоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти25.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Барьяхтар Фндор Филиппович
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.03.1916
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1916г.,лист-39,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Похороны
26.03.1916
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /