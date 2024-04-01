Бухонина (Перевалова) Авдотья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухонина (Перевалова) Авдотья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Перевалов Матвей Крест. Д. Зориной

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: (Бухонина (Рожд.Улыбина)) Акулина (Прием) Васильева

Отец ребёнка: Бухонин Осип Сергеев

Бракосочетание
16.10.1776

Муж: Бухонин Осип Сергеев

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.08.1780

Сын: Бухонин Емельян Осипов

Отец ребёнка: Бухонин Осип Сергеев

Смерть
Неизвестно

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