Бухонина (Перевалова) Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1725
Отец: Перевалов Матвей Крест. Д. Зориной
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: (Бухонина (Рожд.Улыбина)) Акулина (Прием) Васильева
Отец ребёнка: Бухонин Осип Сергеев
Бракосочетание
16.10.1776
Муж: Бухонин Осип Сергеев
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.08.1780
Отец ребёнка: Бухонин Осип Сергеев
Смерть
Неизвестно