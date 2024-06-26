Чучнева Лидия (Мария) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.05.1960
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1937
Отец ребёнка: Блохин Федор Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Чучнева Вера Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1946
Сын: Чучнев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.05.1960