Чучнева Лидия (Мария) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучнева Лидия (Мария) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чучнев Александр Александрович

Мать: Чучнева-Углецкая Анна Павловна

Рождение ребёнка
05.08.1937

Сын: Блохин Рудольф Федорович

Отец ребёнка: Блохин Федор Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Чучнева Вера Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1946

Сын: Чучнев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.05.1960

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