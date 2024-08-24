Шумилова (Чашкина) Анна Алексеевна 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумилова (Чашкина) Анна Алексеевна

Место рождения

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1908

Муж: Шумилов Василий Романович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1351 Василий Романов Шумилов 22 Роман Ефремов 1886 Гремячка Анна Алексеева 17 Алексей Авксентьевич Чашкин 1891 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Шумилова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шумилов Василий Романович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1909 О родившихся Гремячка 4 176 1362 Екатерина Василий Романов Шумилов Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно

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