Шумилова (Чашкина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
1908 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1351 Василий Романов Шумилов 22 Роман Ефремов 1886 Гремячка Анна Алексеева 17 Алексей Авксентьевич Чашкин 1891 Донауровский Урай
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Шумилова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шумилов Василий Романович
1909 О родившихся Гремячка 4 176 1362 Екатерина Василий Романов Шумилов Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно