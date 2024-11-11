Бурнашев Петр (Петрушка) Семенов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурнашев Петр (Петрушка) Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1720 по 1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Бурнашев Кирюшка Петров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1689 или 1691
Троица, Пировский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Смерть
С 1720 по 1745
Троица, Пировский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1720-1745-убывшие

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