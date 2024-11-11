Бурнашев Петр (Петрушка) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1720 по 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1689 или 1691
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1689-91-перепись
Смерть
С 1720 по 1745
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейский-уезд/1720-1745-убывшие