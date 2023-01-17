(Бабарыкина) Наталья Георгиева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабарыкин Георгий Флоров
Мать: Бабарыкина Раиса
Рождение ребёнка
06.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно