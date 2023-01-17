(Бабарыкина) Наталья Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабарыкина) Наталья Георгиева

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабарыкин Георгий Флоров

Мать: Бабарыкина Раиса

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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