Александр Евгеньев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
В записи о венчании написано, что Александр Евгеньев из евреев, Гродненской губернии, Белостокского уезда. Название города не очень разборчиво, но похоже что Гониондз. Из справки: 1860/1865 — заштатны... Показать все
Бракосочетание
26.07.1867 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчались в Белом соборе. Архив г. Егорьевск: фонд 23, опись №1, дело №3, стр. 130
Смерть
Неизвестно