Александр Евгеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Евгеньев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

В записи о венчании написано, что Александр Евгеньев из евреев, Гродненской губернии, Белостокского уезда. Название города не очень разборчиво, но похоже что Гониондз. Из справки: 1860/1865 — заштатны... Показать все
Бракосочетание
26.07.1867 ст.

Жена: Кан (Замыслова) Александра Ивановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Венчались в Белом соборе. Архив г. Егорьевск: фонд 23, опись №1, дело №3, стр. 130
Смерть
Неизвестно

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