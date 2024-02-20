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Пругло Иван Григорьевич

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Пругло Григорий

Мать: ?

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
10.01.1865

Жена: Пругло Наталья Калинникова

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
13.07.1874

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.02.1877

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.05.1884

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Палько / Палей / Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова

Смерть
Неизвестно
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