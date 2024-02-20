Савченко Власий Иванович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения10.02.1891
Дата смерти23.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1891
Отец: Савченко Иван Иванович
Мать: Савченко Ирина Ивановна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
23.02.1891
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка