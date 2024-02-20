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Савченко Власий Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

10.02.1891

Дата смерти

23.02.1891

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1891

Отец: Савченко Иван Иванович

Мать: Савченко Ирина Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
23.02.1891
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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