Подосенова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Виталий Фёдорович

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Фёдор Лазаревич

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