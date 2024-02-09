Глебова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Алексей Петрович

Мать: Глебова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Г Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Г Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Г Мария Васильевна

Отец ребёнка: Г Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Г Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Г Василий

Смерть
Неизвестно

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