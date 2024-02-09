Глебова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Г Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Г Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Г Мария Васильевна
Отец ребёнка: Г Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Г Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Г Василий
Смерть
Неизвестно