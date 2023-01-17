Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фёдорович

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Место рождения

Андреевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
12.11.1847

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Синклитикия Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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