Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1847
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Синклитикия Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно