Евдокименко Роман Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокименко Роман Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

?.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Евдокименко Никонор

Мать: Жена Никанора

Бракосочетание
1878

Жена: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Евдокименко Яков Романович

Мать ребёнка: Евдокименко 1-Й Брак

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Евдокименко Иван Романович

Мать ребёнка: Евдокименко 1-Й Брак

Бракосочетание
Около 1888

Жена: Евдокименко 1-Й Брак

Супруг(-а): Роман Никанорович Евдокименко
Рождение ребёнка
1895

Сын: Евдокименко Аким Романович

Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)

ст.Дагестанская, Тульского р-на, Краснодарского края Россия.
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Харченко Елена Романовна

Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)

Dagestanskaya, Maykopskiy rayon, Respublika Adygeya, Russia
Рождение ребёнка
1905

Сын: Каверда (евдокименко) Антон Иванович (Романович)

Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)

ст.Дагестанская, Тульского р-на, Краснодарского края
Рождение ребёнка
15.05.1907

Сын: Евдокименко Алексей Романович

Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Ульяна Романовна

Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)

Работа или профессия
Неизвестно
КАЗАК
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
?.01.1908
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