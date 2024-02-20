Евдокименко Роман Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти?.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Евдокименко Никонор
Мать: Жена Никанора
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
1880
Сын: Евдокименко Яков Романович
Мать ребёнка: Евдокименко 1-Й Брак
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Евдокименко Иван Романович
Мать ребёнка: Евдокименко 1-Й Брак
Бракосочетание
Около 1888
Жена: Евдокименко 1-Й Брак
Супруг(-а): Роман Никанорович Евдокименко
Рождение ребёнка
1895
Сын: Евдокименко Аким Романович
Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)
ст.Дагестанская, Тульского р-на, Краснодарского края Россия.
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Харченко Елена Романовна
Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)
Dagestanskaya, Maykopskiy rayon, Respublika Adygeya, Russia
Рождение ребёнка
1905
Сын: Каверда (евдокименко) Антон Иванович (Романович)
Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)
ст.Дагестанская, Тульского р-на, Краснодарского края
Рождение ребёнка
15.05.1907
Россия Кубанская обл.,Майкопский отд.,ККВ ст.Дагестанская
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Ульяна Романовна
Мать ребёнка: Евдокименко Софья (2 Жена Романа) (2 Жена Романа)
Работа или профессия
Неизвестно
КАЗАК
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
?.01.1908