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Каныгин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каныгина (Федяева) Таисия Петровна

Рождение ребёнка
06.04.1970

Дочь: Трифонова (Каныгина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Каныгина (Федяева) Таисия Петровна

Рождение ребёнка
06.04.1970

Дочь: Кугенева (Каныгина) Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Каныгина (Федяева) Таисия Петровна

Смерть
Неизвестно

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