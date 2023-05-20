Каныгин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1970
Дочь: Трифонова (Каныгина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Каныгина (Федяева) Таисия Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1970
Дочь: Кугенева (Каныгина) Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Каныгина (Федяева) Таисия Петровна
Смерть
Неизвестно