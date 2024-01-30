Терешина (Носкова) Валентина Борисовна
Место рожденияТула
Дата рождения14.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955
Отец: Носков Борис Петрович
Мать: Носкова Ольга
Тула
Рождение ребёнка
04.04.1976
Отец ребёнка: Терешин Юрий
Тула
Рождение ребёнка
17.07.1983
Дочь: Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Терешин Юрий
Тула
Развод
Неизвестно
Муж: Терешин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терешин Юрий