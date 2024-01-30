Терешина (Носкова) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешина (Носкова) Валентина Борисовна

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Место рождения

Тула

Дата рождения

14.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1955

Отец: Носков Борис Петрович

Мать: Носкова Ольга

Тула
Рождение ребёнка
04.04.1976

Сын: Терешин Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Терешин Юрий

Тула
Рождение ребёнка
17.07.1983

Дочь: Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Терешин Юрий

Тула
Развод
Неизвестно

Муж: Терешин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешин Юрий

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