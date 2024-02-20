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Перескоков Константин Игнатович

Место рождения

г Воткинск

Дата рождения

1911

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

г Воткинск
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1959

Сын: Перескоков Виктор Константинович

Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Перескоков Борис Константинович

Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константиновна

Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна

г Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перескокова Василиса Михайловна

Смерть
2008
с Красная Поляна Донецкая обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна Донецкой обл,
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