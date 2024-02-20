Перескоков Константин Игнатович
Место рожденияг Воткинск
Дата рождения1911
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1959
Сын: Перескоков Виктор Константинович
Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Перескоков Борис Константинович
Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Константиновна
Мать ребёнка: Перескокова Василиса Михайловна
г Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008
с Красная Поляна Донецкая обл.
Похороны
Неизвестно
с Кр. Поляна Донецкой обл,