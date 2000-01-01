Долгов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Долгов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Долгова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Наталья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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