Рышков Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Рышков Илья Петров
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Пелагия Петрова
Рождение ребёнка
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Агрипина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Васса Петрова
Смерть
Неизвестно