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Рышков Петр

Место рождения

Белоносова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Рышков Михайло Петров

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Рышков Василий Петров

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Рышков Илья Петров

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Пелагия Петрова

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Рышков Климент Петров

Мать ребёнка: не указана

Белоносова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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