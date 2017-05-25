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Войтенко Мария Артуровна
Войтенко Мария Артуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.2017
Пол
Женский
Отец
Войтенко Артур Николаевич
1971 г.р.
Мать
Жданкина Анастасия Юрьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2017
Отец:
Войтенко Артур Николаевич
Мать:
Жданкина Анастасия Юрьевна
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