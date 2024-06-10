Рухлова Степанида Климентьева 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРухлова Степанида Климентьева

Рухлова Степанида Климентьева

Место рождения

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | СТЕПАНИДА КЛЕМЕНТЬЕВА РУХЛОВ | Имя: СТЕПАНИДА КЛЕМЕНТЬЕВАSTEPANIDA KLEMENTEVA | Пол: женщина | Рождение: 1727 - Паново, Омская, Россия | Смерть: Паново, Омская, Россия | Муж... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Рухлов Петр Михайлов

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Рухлов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Распопин (Рухлова) Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Чащин (Рухлова) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рухлов Егор Михайлов

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосеева (Рухлова) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Рухлов Степан Михайлов

Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев

Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Паново, Крутинский муниципальный район, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.