Рухлова Степанида Климентьева
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch Family Tree | СТЕПАНИДА КЛЕМЕНТЬЕВА РУХЛОВ | Имя: СТЕПАНИДА КЛЕМЕНТЬЕВАSTEPANIDA KLEMENTEVA | Пол: женщина | Рождение: 1727 - Паново, Омская, Россия | Смерть: Паново, Омская, Россия | Муж... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Рухлов Петр Михайлов
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рухлов Иван Михайлов
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Распопин (Рухлова) Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Чащин (Рухлова) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рухлов Егор Михайлов
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосеева (Рухлова) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Рухлов Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно