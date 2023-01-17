Шамсиниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсиниса

Шамсиниса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1883

Сын: Шахигерей Гиматдинов

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1885

Дочь: Нурмурат Гиматдинова

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1886

Сын: Абдулла Гиматдинов

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1889

Дочь: Галиябика Гиматдинова

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1892

Дочь: Ракиябану Гиматдиновна

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1895

Сын: Абдулкабир Гиматдинов

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1897

Сын: Хаснижамал Гиматдинович

Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close