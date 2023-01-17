Шамсиниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1883
Сын: Шахигерей Гиматдинов
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Рождение ребёнка
19.01.1885
Дочь: Нурмурат Гиматдинова
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Рождение ребёнка
03.12.1886
Сын: Абдулла Гиматдинов
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Рождение ребёнка
11.04.1889
Дочь: Галиябика Гиматдинова
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Рождение ребёнка
30.03.1892
Дочь: Ракиябану Гиматдиновна
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Рождение ребёнка
21.02.1895
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Рождение ребёнка
11.05.1897
Отец ребёнка: Гиматдин (Гимадулла) Миннибаев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно