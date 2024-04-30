Самсонов Петр Иванович
Место рожденияс. Шатилово, Платановский район, Тамбовская область
Дата рождения27.10.1924
Дата смерти16.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1924
с. Шатилово, Платановский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1965
Дочь: Райкова (Самсонова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Самсонова (Меньшикова) Елена Викторовна
Смерть
16.02.1983