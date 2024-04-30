Самсонов Петр Иванович 27.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонов Петр Иванович

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Место рождения

с. Шатилово, Платановский район, Тамбовская область

Дата рождения

27.10.1924

Дата смерти

16.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1924

Отец: Самсонов Иван Федорович

Мать: Самсонова (Самсонова) Анна Тихоновна

с. Шатилово, Платановский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова (Меньшикова) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
03.06.1965

Дочь: Райкова (Самсонова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Самсонова (Меньшикова) Елена Викторовна

Зея, город Зея, Амурская область
Смерть
16.02.1983
Зея, город Зея, Амурская область

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