(Тышлек Чалыш) Любовь Федоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения17.03.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1900
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,дист-172,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-8
Крещение
18.03.1900
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1900г.,лист-172,зап.-23,ГАДОЮФ - 426-1-8 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Георгий Илич Тохтамыш и сестра его Василиса
Смерть
Неизвестно