Шаблинский Иван Константинович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1856
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шаблинский Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шаблинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шаблинский-Мл. Иван Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шаблинский Константин Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шаблинский Стельян Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаблинский Георгий Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шаблинский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шаблинский-Мл. Стельян Иванович
Мать ребёнка: Шаблинская ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаблинская ?
Смерть
Неизвестно