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Шаблинский Иван Константинович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шаблинский Константин Дмитриевич

Мать: Шаблинская София Борисовна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаблинский Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шаблинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шаблинский-Мл. Иван Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шаблинский Константин Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шаблинский Стельян Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаблинский Георгий Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шаблинский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шаблинский-Мл. Стельян Иванович

Мать ребёнка: Шаблинская ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаблинская ?

Смерть
Неизвестно
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