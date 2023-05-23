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(Schiller) Emerentia

Место рождения

Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

06.03.1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1601 г.р.

Дети

Около 1637 г.р.
Около 1640 г.р.
Около 1643 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1625

Отец: не указан

Мать: не указана

Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Hafftstein Paul Andreas

Отец ребёнка: Hafftstein (haffstein) Daniel

Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Hafftstein Wilhelm Jacob

Отец ребёнка: Hafftstein (haffstein) Daniel

Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Haffstein Daniel Michael

Отец ребёнка: Hafftstein (haffstein) Daniel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hafftstein (haffstein) Daniel

Смерть
06.03.1718
Liepāja, Latvia
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