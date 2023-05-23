(Schiller) Emerentia
Место рожденияKuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia
Дата рожденияОколо 1625
Дата смерти06.03.1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1637
Отец ребёнка: Hafftstein (haffstein) Daniel
Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
Около 1640
Отец ребёнка: Hafftstein (haffstein) Daniel
Kuldīga, Kuldīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
Около 1643
Отец ребёнка: Hafftstein (haffstein) Daniel
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1718
Liepāja, Latvia