Прасковья Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Филимонович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Филимонович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Перфил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Филимонович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тит Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Филимонович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Евдоким Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Филимонович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Соломония Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Филимонович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Осип Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Филимонович
Смерть
Неизвестно