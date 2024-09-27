Прасковья Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Силина

Прасковья Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Филимонович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Филимонович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Перфил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Филимонович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Тит Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Филимонович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Евдоким Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Филимонович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Соломония Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Филимонович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Осип Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Филимонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.