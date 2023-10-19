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де-Клюни (Арсеньева) Софья Николаевна
де-Клюни (Арсеньева) Софья Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1833
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Арсеньева (Козлова) Софья Павловна
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1833
Отец: не указан
Мать:
Арсеньева Софья Павловна
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