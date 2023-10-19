де-Клюни (Арсеньева) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де-Клюни (Арсеньева) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1833

Отец: не указан

Мать: Арсеньева Софья Павловна

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