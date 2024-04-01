Евсеев Петр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Петр Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Андрей Казак Р. Чистого

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евсеева) Анна Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Федор Петров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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