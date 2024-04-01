Евсеев Петр Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Андрей Казак Р. Чистого
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евсеева) Анна Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Федор Петров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно