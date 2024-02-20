Доновлах (Фуното/Фонотова/ Саркиц) Макрина Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доновлах (Фуното/Фонотова/ Саркиц) Макрина Трифоновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

04.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1863

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Константинович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Спиридоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
24.07.1888

Муж: Доновлах Дмитрий Константинович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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