Доновлах (Фуното/Фонотова/ Саркиц) Макрина Трифоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения04.07.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1863
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
24.07.1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно