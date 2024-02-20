(Прийменко) Хартина Артемьева
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения08.10.1871
Дата смерти27.11.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-96,зап-54
Крещение
09.10.1871
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Феодосий Иванович Бородаенко и Михаила Филипповича Прийменко жена-Параскева Ивановна
Смерть
27.11.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1871г.,лист-132,зап-29
Похороны
29.11.1871
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука