Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красилов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Красилов Лаврентей Андреев

Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Красилов Василий Андреев

Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Красилова Наталия Андреева

Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Красилов Гаврило Андреев

Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Красилова Мария Андреева

Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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