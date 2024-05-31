Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Красилов Лаврентей Андреев
Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Красилова Наталия Андреева
Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Красилова Мария Андреева
Отец ребёнка: Красилов Андрей Тимофеев
Смерть
Неизвестно