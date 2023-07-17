Ряхина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряхина Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ряхин Андрей Андреевич

Мать: Ряхина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Нина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1946

Сын: Сергей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Любовь Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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