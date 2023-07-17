Ряхина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ряхин Андрей Андреевич
Мать: Ряхина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Нина Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1946
Сын: Сергей Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Любовь Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно