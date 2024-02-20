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(Янатьева) Елена Алексеевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

21.02.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Янатьев Алексей Пантелеймонович

Мать: Янатьева Анна Григорьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
21.02.1889
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
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