(Янатьева) Елена Алексеевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти21.02.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
21.02.1889
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-скарлатина