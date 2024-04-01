Сергиенко (Белолипцева) Ульяна (первая) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти17.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Белолипцев Иван Алексеевич
Мать: Белолипцева Мария
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
16.01.1919
Дочь: Сергиенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сергиенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сергиенко Иван Климентьевич
Смерть
17.11.1962