Синявина (Демина) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина (Демина) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1929

Дата смерти

27.01.2002

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1929

Отец: Демин Павел Игнатьевич

Мать: Демина (Сыромятникова) Матрёна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
08.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.01.2002
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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