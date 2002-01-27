Синявина (Демина) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1929
Дата смерти27.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1929
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.01.2002