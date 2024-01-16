Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева (Михеева) Дочь
Отец ребёнка: Дуркин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибикова (Бибикова) Дочь
Отец ребёнка: Дуркин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруева (Маруева) Дочь
Отец ребёнка: Дуркин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Сын
Отец ребёнка: Дуркин Матвей
Работа или профессия
Неизвестно