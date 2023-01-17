Петров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Константин

Петров Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

25.11.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Петров Леонид Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Петров Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Павел Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Похороны
28.11.1894
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
25.11.1894 ст.
от порока сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close