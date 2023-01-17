Петров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти25.11.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Петров Леонид Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Петров Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Павел Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Похороны
28.11.1894
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
25.11.1894 ст.
от порока сердца