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(Пронина) Вера
(Пронина) Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пронин Андрей
1818 г.р.
Мать
Пронина ?
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Пронин Андрей
Мать:
Пронина ?
Смерть
Неизвестно
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