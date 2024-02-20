Шерварли Федор Захарович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения14.02.1890
Дата смерти15.02.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-50,зап.-8
Смерть
15.02.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-73,зап.-8