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Шерварли Федор Захарович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

14.02.1890

Дата смерти

15.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1890

Отец: Шерварли Захар Игнатович

Мать: Шерварли Евдокия Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-50,зап.-8
Смерть
15.02.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-73,зап.-8
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