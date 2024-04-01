Колесниченко Петр Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Петр Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесниченко Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1928

Сын: Колесниченко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна

Смирново, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.08.1934

Дочь: Яковенко Анна (Галина)

Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Колесниченко Николай

Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна

с. Ивановка, Советского р-на, Сев.-Каз. обл.
Рождение ребёнка
01.09.1939

Сын: Колесниченко Виталий

Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушко Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести
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