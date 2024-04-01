Колесниченко Петр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесниченко Кондратий
Рождение ребёнка
25.08.1928
Сын: Колесниченко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна
Смирново, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.08.1934
Дочь: Яковенко Анна (Галина)
Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Колесниченко Николай
Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна
с. Ивановка, Советского р-на, Сев.-Каз. обл.
Рождение ребёнка
01.09.1939
Сын: Колесниченко Виталий
Мать ребёнка: Глушко Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести