Попова (Хныкина) Варвара Федотовна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
1820
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ананья Мерзликин и Матвей Мед... Показать все
Смерть
Неизвестно