Попова (Хныкина) Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Хныкина) Варвара Федотовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Хныкин Федот Васильевич

Мать: Хныкина (Шульгина) Анастасия Назаровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1820

Муж: Попов Александр Борисович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №10, метрическая книга за 1820 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Ананья Мерзликин и Матвей Мед... Показать все
Смерть
Неизвестно

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