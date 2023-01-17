Мерзлякова (Сергеева) Матрона Корнилиева
Место рождения
Дата рожденияС 1880 по 1881
Дата смерти06.12.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1900
Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
первый брак, овдовел
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мерзляков Александр Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Мерзляков Николай Павлович
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.08.1904
Дочь: Мерзлякова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич
Смерть
06.12.1907
причина смерти: от простуды