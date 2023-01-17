Мерзлякова (Сергеева) Матрона Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Сергеева) Матрона Корнилиева

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Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1880 по 1881

Дата смерти

06.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Мерзляков Павел Прокопьевич

Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
первый брак, овдовел
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мерзляков Александр Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Мерзляков Николай Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Мерзляков Иван Павлович

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.08.1904

Дочь: Мерзлякова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Мерзляков Павел Прокопьевич

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.12.1907
Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
причина смерти: от простуды
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