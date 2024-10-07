Жарова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарова Вера Александровна

Жарова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.10.1916

Сын: Жаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жаров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1918

Дочь: (Жарова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Жаров Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.