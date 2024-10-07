Жарова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1916
Сын: Жаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жаров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1918
Дочь: (Жарова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Жаров Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно