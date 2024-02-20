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Гутова (Золото) Мария Кирьяновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1885

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-182,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-183.
Крещение
21.04.1885
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
м/к-1885г.лист-182,зап-13,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-183.
Бракосочетание
16.09.1902

Муж: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-116,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-116.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гутов Чалбаш Илья Куприянович

Отец ребёнка: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гутов Степан Куприянович

Отец ребёнка: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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