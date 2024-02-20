Гутова (Золото) Мария Кирьяновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения20.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
20.04.1885
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-182,зап.-13,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-183.
Крещение
21.04.1885
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии
м/к-1885г.лист-182,зап-13,ГАДО,Ф - 426-2-4,кадр-183.
Бракосочетание
16.09.1902
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-116,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-2-9,кадр-116.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гутов Чалбаш Илья Куприянович
Отец ребёнка: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гутов Куприян /Киприон/ Васильевич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно